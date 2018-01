CRITÉRIUM NATIONAL DES JEUNES D'ESCRIME Quatre clubs dominent la compétition

Quelque 360 escrimeurs dont 120 filles issus de 15 clubs ont pris part à cette compétition. La catégorie des moins des 11 ans (U11) est présente avec 60 athlètes, les U13 (60), les U15 (80) et les U17 (60).

Les clubs d'escrime, Nadi olympique Sahel (Alger), Athlétique club Sidi Mhamed (Alger), Club sport amateur d'Oran et Jil Jadid Boukhadra (Annaba), ont dominé les épreuves de la première phase du critérium des jeunes (individuel /garçons - filles) des catégories U11 et U13 (sabre, fleuret et épée) disputées vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger). Les escrimeurs du Nadi olympique Sahel (Alger) ont remporté deux titres grâce à Abou-Kacem Benseghir (sabre - U11) et Wassim Heroui (fleuret - U13), alors que leurs homologues du Club sport amateur d'Oran se sont également adjugés deux médailles d'or par l'intermédiaire de Selma Merine (sabre - U11) et Selma Benchekour (U13 - fleuret). De leurs côtés, les athlètes de l'Athlétique club Sidi Mhamed (Alger) se sont distingués dans les épreuves d'épée en remportant deux titres grâce à Imene Djaker et Aissa Toumiate dans la catégorie U11.

Les derniers titres mis en jeu ont été remportés par les escrimeurs de Jil Jadid Boukhadra (Annaba) grâce à Sara Brahimi (fleuret - U11) et Lyna Titaouine (sabre - U13). Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Dali Lotfi, a estimé que cette compétition a permis aux jeunes athlètes de jauger leur niveau et se frotter aux escrimeurs des autres clubs du pays.

La seconde phase est prévue en février prochain et les deux phases seront qualificatives au Festival du jeune escrimeur. «Le système du critérium est simple. Il se disputera en deux phases et les athlètes qui empochent le plus de points composteront leur billet pour le iestival du jeune escrimeur prévu les 29 et 30 juin prochain à Alger», a précisé le DTN.

La coupe d'Algérie, se jouera également en deux phases. La première phase est programmée dimanche et lundi, tandis que la seconde phase se disputera les 16 et 17 mars prochains.