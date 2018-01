COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE : USMA-CSC, JSS-ESS, USB-USMH ET USMB-ASMO Quatre chocs à l'affiche

Si aucune «grosse» surprise n'a été enregistrée lors des douze matchs disputés vendredi et samedi dernier pour le compte des 32es de finale de la coupe d'Algérie, quatre matchs chocs sont à l'affiche des seizièmes de finale de cette prestigieuse compétition prévus les 12 et 13 du mois en cours. USM Alger-CS Constantine, JS Saoura-ES Sétif, US Biskra-USM El Harrach et USM Blida-ASM Oran sont donc les matchs chocs des 16es de finale de la coupe d'Algérie. Il faut de suite noter que c'est le champion d'hiver, le CS Constantine qui est en difficulté pour son deuxième match des éliminatoires de cette compétition. En effet, les joueurs du coach Abdelkader Amrani ont rencontré le NA Hussein Dey lors des 32es de finale dans un match qui a gardé son suspense jusqu'à la fin de la partie. Les gars du NAHD ont ouvert la marque avant de se voir rejoints au score avant d'être finalement éliminés. Un deuxième match choc contre une autre équipe de la Ligue 1 attend donc Arama et son groupe pour un second défi consécutif dans cette compétition où le manager de l'équipe Arama indique que son voeu est d'aller le plus loin possible en coupe d'Algérie dans la mesure où le principal objectif est d'être champions en fin de saison. Quant au coach de l'USMA, Hamdi, il annonce bien ses ambitions en déclarant qu'«on aura en face un adversaire coriace, à savoir le CSC. On aura l'occasion de jouer à la maison et devant nos supporters et on va tout faire pour arracher la qualification. Franchement, c'est une compétition qui nous intéresse beaucoup dans laquelle on ambitionne d'aller le plus loin possible», a-t-il conclu. L'autre match choc de ses 16es de finale opposera également deux ténors de la Ligue 1, il s'agit de l'Entente de Sétif qui donnera la réplique à la JS Saoura. Ironie du sort, c'est un remake de la saison passée puisque deux équipes se sont rencontrées et affrontées pour le compte des 8es de finale au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Après le nul qui a sanctionné les débats durant les 120 minutes réglementaires, c'est l'Entente qui s'est finalement qualifiée aux tirs au but (7-6). En championnat, les Sétifiens restent sur une victoire face aux gars de la Saoura qu'ils avaient battus (2-0) lors de la 4e journée. Ce sera donc une très bonne opportunité pour les représentants de Béchar de prendre une revanche des gars de l'Entente drivés par le nouveau coach Abdelhak Benchikha qui a succédé à Kheireddine Madoui qui a signé à l'ES Sahel (Tunisie). D'ailleurs, les Sétifiens devront se déplacer au stade du 20-Août 1955 de Béchar pour tenter d'arracher une qualification devant cette coriace équipe de la Saoura qui ne se trouve pas à la 2e place du classement à l'issue de la phase aller par hasard... Le 3e match entre pensionnaires de la Ligue 1 opposera deux équipes qui souffrent en championnat et qui se trouvent en bas du tableau. Il s'agit de l'US Biskra et de l'USM El Harrach. L'instabilité et surtout le manque criard de finances constituent les deux principales causes de la situation que traversent les deux équipes actuellement en championnat. Une chose est sûre, néanmoins, dans ces seizièmes de finale de la coupe d'Algérie, c'est qu'une des deux équipes pourrait aller le plus loin possible dans cette compétition dans la mesure où dans ce match il n y a pas de place au match nul. Reste à savoir qui l'emportera bien que les Biskris auront les faveurs de jouer à domicile, il ne faut pas oublier que les Harrachis jouent mieux hors de leur base... Un autre match s'annonce des plus indécis et il opposera une équipe de la Ligue 1 à une autre de la Ligue 2, il s'agit de l'USM Blida qui recevra l'ASM Oran. Les deux équipes sont en difficulté dans leurs championnats respectifs et cette coupe d'Algérie tombe à pic pour les revigorer en cas de qualification pour mieux aborder leur phase retour décisive. Pour les autres matchs au programme, les équipes dites «huppées» sont bien favorites devant ces autres formations dites «petites», mais attention, la coupe d'Algérie a souvent été caractérisée par des surprises, alors méfiance...



Programme des 16es de finale

CRB Kaïs-USM Bel Abbès

USM Blida-ASM Oran

IRB Belkheir-Olympique de Médéa

AS Aïn M'lila-IB Lakhdaria

USM Alger-CS Constantine

JS Saoura-ES Sétif

NRB Teleghma-MC Oran

MC El Bayadh-Paradou AC

Amel Boussaâda-MC Alger

DRB Tadjenanet-MC Saïda

Vainqueur du match MB Hassasna-MB Berrahal, contre MO Béjaïa

US Biskra-USM El Harrach

JS Kabylie contre vainqueur USMM Hadjout-RCB Oued R'hiou

CR Belouizdad-CSSW Illizi

CR Zaouia-NC Magra

CRB Dar Beïda-ES Besbes