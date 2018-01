Le onze des pépites en fin de contrat

Ce 1er Janvier s'est ouvert le marché des transferts hivernal. Avec pour de nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain la possibilité de sceller d'ores et déjà leur avenir. Or les éléments attractifs ne manquent pas cet hiver...Depuis le 1er janvier, les joueurs en fin de contrat en juin prochain sont libres de s'engager où bon leur semble à compter du 1er juillet. Pour nombre d'entre eux, les négociations sont d'ores et déjà ouvertes.

D'autant que les éléments de choix, cette année, ne manquent pas. Au poste de gardien de but, les Sven Ulreich (Bayern), intérimaire solide en l'absence de Manuel Neuer, Pepe Reina (Napoli), Gianluigi Buffon (Juve) et Iker Casillas (Porto) sont dans ce cas. Et la liste des bonnes affaires potentielles est logiquement beaucoup plus longue dans les autres secteurs de jeu. Stefan De Vrij (Lazio), Daley Blind (MU), Giorgio Chiellini (Juve), Joao Miranda (Inter), Juanfran (Atletico), Holger Badstuber (Stuttgart), Luke Shaw (MU), Rafinha (Bayern), Andrea Barzagli (Juve) et Domenico Criscito (Zénith) se retrouvent ainsi sur le marché des défenseurs. Comme les Mesut Ozil (Arsenal), Franck Ribéry (Bayern), Emre Can (Liverpool), Fernandinho (Man City), Juan Mata (MU), Yohan Cabaye (Crystal Palace), Ander Herrera (MU), Yaya Touré (Man City) et Marouane Fellaini (MU) pour ce qui est des milieux. Sans oublier bien sûr un Lassana Diarra qui le 24 décembre dernier a rompu son engagement avec Al-Jazira. En attaque, la moisson possible est également impressionnante puisque les Alexis Sanchez (Arsenal), Arjen Robben (Bayern), Bernard (Shakhtar), Diafra Sakho (West Ham), Zlatan Ibrahimovic (MU), Fernando Torres (Atletico), Demba Ba (Shanghai), Robin van Persie (Fenerbahçe), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) ou André-Pierre Gignac (Tigres) seront libres dans six mois.



Le Barça en ébullition

Les Blaugranas veulent toujours acheter Philippe Coutinho. Mais un gros problème est venu se rajouter ce week-end à ce dossier compliqué. L'équipementier Nike a dévoilé une campagne publicitaire dans laquelle est proposée déjà d'acheter le maillot du Barça floqué Coutinho!

Une sacrée erreur de communication qui a grandement irrité Liverpool.

Selon la presse anglaise, les Reds ont désormais promis de demander une somme astronomique aux Catalans pour le meneur de jeu brésilien. Celle-ci pourrait donc dépasser les 150 millions d'euros évoqués.Un possible frein pour le FCB qui pourrait alors se tourner vers d'autres pistes comme celles menant à Mesut Ozil, en fin de contrat dans 6 mois à Arsenal, a Arthur, la pépite de Gremio, à Oscar, actuellement en Chine, ou bien à Nabil Fékir, étincelant avec l'OL cette saison. Sans oublier sur le plan défensif, le cas de Yerry Mina de Palmeiras.

Dans le sens des départs, un grand ménage pourrait s'opérer chez les Blaugranas. Aux partants quasi certains que sont Javier Mascherano vers la Chine, Arda Turan peut-être pour un retour en Turquie ou un départ vers Everton ou le Milan AC, ou Rafinha vers le Celta Vigo, s'ajoutent ceux de Alcacer, qui se verrait bien revenir à Valence, Aleix Vidal, qui a la cote en Liga, José Arnaiz, dans le viseur d'Arsenal, Gérard Deulofeu ou André Gomes.