Une future offre de 135 millions d'euros pour Hazard?

Arrivé à Chelsea en 2012, Eden Hazard (26 ans, 17 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) pourrait bien changer d'air l'été prochain. Alors que son père a annoncé que l'ailier belge avait refusé une prolongation de contrat des Blues dans l'attente d'un éventuel transfert au Real Madrid, ces propos ne sont pas passés inaperçus au sein du club espagnol. Selon The Sun, la Casa Blanca prépare déjà son offensive dans ce dossier. Hazard est très apprécié de Zinedine Zidane, et l'entraîneur merengue pourrait compter sur un renfort de poids en recrutant l'ancien Lillois. Le Real serait déjà disposé à offrir 135 millions d'euros. Suffisant pour faire craquer la formation londonienne?