COUPE D'ALGÉRIE D'ESCRIME DES U17 Les escrimeurs du MCA dominent

Les escrimeurs du MC Alger ont dominé les épreuves de la 1ère phase de la coupe d'Algérie U17 (individuel/filles-garçons), disputées lundi à la salle Harcha-Hacène (Alger), en s'adjugeant quatre titres sur les six mis en jeu.

Les athlètes du MC Alger ont décroché les premières places au fleuret (filles et garçons) et au sabre (filles et garçons), alors que les athlètes du Dynamique d'Alger se sont adjugé les premières places à l'épée (filles et garçons).

La première phase de la coupe d'Algérie pour la catégorie U17 ans a enregistré la participation de plus de 90 escrimeurs.

Le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Abderaouf Bernaoui s'est félicité de la réussite de cet évènement qui a regroupé les meilleurs jeunes talents du pays.

«Nous avons enregistré d'excellentes performances lors de cette première compétition de l'année. Nos jeunes nous donnent beaucoup d'espoir pour qualifier le maximum d'athlètes aux Olympiades de la jeunesse (Argentine 2018)», a-t-il déclaré. La première journée de compétition, disputée dimanche, consacrée aux U13 a également était dominée par les escrimeurs du MC Alger et du Dynamique d'Alger qui se sont partagé les premières places des podiums.

La deuxième phase de la coupe d'Algérie pour les catégories U13 et U17, et la deuxième phase du critérium des catégories U11 et U13 sont prévues au mois de mars prochain, ont indiqué les organisateurs. Cinq Ligues sont présentes à ce rendez-vous, il s'agit de la Ligue d'Alger, d'Oran, de Sétif, de Chlef et de Annaba. La ligue d'Alger est la mieux représentée avec six clubs, celle de Sétif par quatre clubs, Oran avec deux clubs, Chlef avec deux clubs et Annaba avec un seul représentant.