COUPE DU ROI Barcelone et Real Madrid, l'après-clasico

Barcelonais et Madrilènes disputent leur premier match après le clásico remporté par les Blaugrana. Le FC Barcelone, triple tenant de la coupe du Roi, aura un premier adversaire sérieux demain dans la course à son quatrième sacre de rang: le Celta Vigo, en 8es de finale aller, le Real Madrid disputant son premier match de l'après assommant clásico face à un pensionnaire de D2, Numance. Le Celta, 11e du championnat d'Espagne, mais qui avait tenu le Barça en échec début décembre au Camp Nou (2-2), risque d'être un adversaire plus coriace que Numance, pensionnaire de deuxième division, qu'affronte un Real Madrid en mauvaise passe. La «Maison blanche», qui a probablement déjà perdu son titre de champion d'Espagne, et son entraîneur Zinédine Zidane, à qui tout souriait jusqu'à l'assommant Clasico perdu 3-0 face à l'ennemi historique du Barça, effectueront leur première sortie officielle. Et tout sera scruté et analysé, même s'il ne s'agit «que» de la Copa del Rey, face à un adversaire beaucoup plus faible, de surcroît. Demain, l'Atlético Madrid ira défier Lleida Esportiu, club de D3 qui a fait tomber la Real Sociedad en 16e, en ouverture des huitièmes de finale. Trois autres affiches entre clubs de l'élite sont au programme: Las Palmas-Valence aujourd'hui, et Leganes-Villarreal ainsi qu'Espanyol-Levante demain. Les matchs retour auront lieu les 10 et 11 janvier.