MEILLEUR FOOTBALLEUR ARABE 2017 Salah succède à Mahrez

L'international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été élu meilleur footballeur arabe de l'année 2017 par l'Union arabe de la presse sportive tandis que l'Algérien de Porto, Yacine Brahimi, est arrivé en 8e position. Auteur d'une saison exceptionnelle avec notamment une qualification au Mondial 2018 en Russie, l'attaquant des «Pharaons» succède au palmarès à l'Algérien de Leicester Riyad Mahrez, vainqueur de la deuxième édition en 2016. Salah a devancé les deux Syriens Omar Kharbine (Al Hilal/Arabie saoudite) et Omar Al Souma (Ahly Djeddah/Arabie saoudite), respectivement 2e et 3e. La commission spéciale du sondage, présidée par le Marocain Badreddine Al Idrissi, est composée des membres Abdallah Al Marii (Qatar), Mohamed Al-Sheikh (Arabie saoudite) et Zouheir Ourimi (Tunisie). Le Marocain Mehdi Benatia avait été plébiscité meilleur footballeur arabe en 2015, tandis que le titre de l'édition suivante était revenu au joueur algérien Riyad Mahrez.