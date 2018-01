MERCATO D'HIVER Ghoulam et Bensebaini convoités en Angleterre

La période des transferts d'hiver en Europe est ouverte officiellement ce lundi 1er janvier dans la plupart des championnats et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2018.

Les deux défenseurs internationaux algériens Faouzi Ghoulam (Naples) et Ramy Bensebaini (Stade Rennais) sont convoités respectivement par les deux clubs de Premier League anglaise Manchester United et Southampton, selon plusieurs médias britanniques. Bien qu'il soit éloigné des terrains depuis novembre en raison d'une grave blessure au genou, Ghoulam intéresse le club mancunien dirigé par le Portugais José Mourinho. Le très célèbre agent de Ghoulam le Portugais Jorge Mendes serait derrière le contact.

Les Anglais seraient disposés à mettre sur la table 60 millions d'euros, représentant la clause libératoire fixée par les Italiens. Pour parer à un éventuel départ de Ghoulam, Naples a entrepris les démarches pour trouver son successeur en jetant son dévolu sur l'Argentin du Benfica Lisbonne Grimaldo.

Le latéral gauche des Verts, dont le retour à la compétition est prévu pour février prochain, a prolongé le 5 décembre 2017 son contrat jusqu'en 30 juin 2022, mettant fin à un long feuilleton.

De son côté, le défenseur central Ramy Bensebaini, a fini par taper dans l'oeil de Southampton, pour remplacer le Néerlandais Virgil van Djik, parti à Liverpool contre la somme record de 84 millions d'euros, ce qui fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire. Bensebaini (22 ans), formé à l'Académie JMG du Paradou AC avait rejoint Rennes en 2016 pour un contrat de quatre ans en provenance de Montpellier. Il s'était mis à l'évidence avec l'Equipe nationale lors de la dernière coupe d'Afrique des nations 2017 disputée au Gabon pour ses grands débuts avec les Verts, éliminés sans gloire dès le premier tour du tournoi.