OPENS NATIONAUX JEUNES DE TENNIS DE TABLE Le CR Alger-Plage présent en force

Les 10 qualifiés du CRAP sont répartis comme suit: trois benjamins, trois cadets, deux minimes et autant de juniors, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l'année précédente et des résultats qui dépassent les prévisions du club.

Le Chabab ryadi Alger-Plage (CRAP) de tennis de table sera représenté par 10 joueurs dans différentes catégories, au tour final des Opens nationaux jeunes, prévu les 2 et 3 février dans un lieu qui reste à déterminer, a-t-on appris du responsable de l'équipe, Lyès Khenniche. Les jeunes pongistes garçons du CRAP ont confirmé leur ascendant à l'occasion du second Open national (benjamins, minimes, cadets et juniors filles et garçons) qui s'est tenu à Sétif avec la participation d'une quarantaine de joueurs.

«Le rendez-vous de Sétif nous a soulagés puisqu'il a permis à nos joueurs d'assurer leur présence au Tour final qui réunira le Top 12 (les meilleurs pongistes des différentes catégories de l'année)», a déclaré Khenniche, qui a appelé les entraîneurs à persévérer dans le travail dans l'optique de réaliser de belles performances au Tour final. Les dix qualifiés du CRAP pour le Tour final des Opens nationaux jeunes sont répartis comme suit: trois benjamins, trois cadets, deux minimes et autant de juniors, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l'année précédente et des résultats qui dépassent les prévisions du club lequel n'a que quatre années d'existence. La palme d'or revient évidemment à la catégorie des benjamins, conduits par le jeune Sofiane Khenniche, vainqueur de l'Open de Sétif, montrant le chemin à ses coéquipiers de la catégorie, tels que Lyès Zemmoum et Mustapha Mahgoun. Chez les minimes, Chawki Bendami s'est distingué, au même titre que les cadets Amdjed Oustani, Sid Ahmed Chérif et Abderrahmane Chérif et les juniors Zahreddine et Oussama Amrane. «Ces résultats sont le fruit d'un long travail des entraîneurs et d'une stabilité dans le temps. La volonté de tous ceux qui se sont engagés avec nous comme bénévoles est aussi récompensée. On est fier du travail qui a été fait jusqu'ici et on ne compte pas nous arrêter en si bon chemin car un de nos objectifs est de faire monter l'équipe en Division Une, après deux accessions successives», a souhaité le responsable du CRAP. En quatre ans d'existence, le CRAP possède quatre pongistes en sélection nationale (un cadet et trois minimes) qui ont pris part au stage de la sélection algérienne au cours des vacances scolaires d'hiver (23-30 décembre) et d'autres joueurs qui ont participé à un stage de wilaya durant la même période.

Les performances du CRAP de tennis de table ne se sont pas arrêtées là, puisque même dans le «par équipes», Imad Allaeddine Oustani, Larbi Hamdani, Sabri Denfer, Zahreddine Amrane et Amdjed Oustani se sont qualifiés au second tour du Championnat national par équipes (Division Deux) qui aura lieu en février prochain. L'équipe d'Alger-Plage avait remporté ses cinq matchs, devant l'ASR Khroub (4-2), l'AC Boudouaou (4-0), Khemis Miliana (4-3), le RC Arbaâ (4-0) et par forfait contre l'ASKM Oran. «Le CRAP grandit d'année en année, malgré le manque crucial de moyens qui sont pour l'instant dérisoires par rapport aux dépenses et freinent souvent notre élan. Chaque saison, les efforts du groupe composant le club sont récompensés par des performances qui nous augurent d'un bel avenir et renforcent davantage la place du CRAP sur la scène nationale», a souligné Khenniche qui a demandé du soutien à l'APC d'Alger-Plage et à la direction de la jeunesse et des sports d'Alger.

Le CRAP de tennis de table a été fondé en 2014 par un groupe de conseillers en sport qui ont voulu prendre en charge la multitude de jeunes pongistes issus de la région, avec la mission de participer à leurs éducation et formation et contribuer à leur épanouissement physique et intellectuel, en développant des programmes sportifs et en participant à la promotion du fair-play, à la prévention et à la lutte contre la violence.