PSG Réunion au sommet pour Pastore

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Javier Pastore (28 ans, 13 matchs et 4 buts en L1 cette saison) aurait pris la décision de quitter le club de la capitale. Courtisé par l'Inter Milan et le FC Valence, l'Argentin doit encore faire un point sur son futur avec les dirigeants parisiens. Ainsi, d'après les informations du média italien Sport Mediaset, l'agent de Pastore, Marcelo Simonian, va rencontrer la direction du PSG cette semaine afin de discuter de l'avenir de son client et notamment d'un éventuel départ cet hiver. Cet entretien s'annonce décisif pour la suite de ce dossier.