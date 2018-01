SONDAGE RÉALISÉ PAR LE JOURNAL O'JOGO Brahimi meilleur joueur du championnat portugais

Yacine Brahimi a reçu une belle distinction de la part du journal portugais O'Jogo. Selon les lecteurs de ce quotidien spécialisé, l'international algérien du FC Porto est le meilleur du championnat lusitanien cette saison. Une belle reconnaissance de la part du public pour l'international algérien. Leader du championnat à mi-saison et qualifié en demi-finale de la coupe du Portugal après sa victoire cette semaine face à Paços de Ferreira (3-2), le FC Porto est l'équipe en forme du championnat portugais cette saison.

Pas étranger aux bons résultats de son club depuis le début de saison Yacine Brahimi vient de recevoir une belle marque de reconnaissance de la part des lecteurs du média spécialisé O'Jogo.

Désigné meilleur joueur du championnat portugais par les lecteurs en ligne du journal, Yacine Brahimi a exprimé sa satisfaction et son envie de progresser encore. «Je pense toujours que je peux donner plus encore» a expliqué Brahimi en couverture du journal.

Auteur de 4 buts en 15 apparitions en championnat, Brahimi s'est illustré ce week-end en marquant un but important en coupe du Portugal lui qui a également inscrit un but en Ligue des champions face à l'AS Monaco.