MERCATO D'HIVER Wenger dresse la feuille de route

Le coach des Gunners ne veut pas perdre Alexis Sanchez

De passage en conférence de presse hier avant le choc de ce soir face à Chelsea, Arsène Wenger en a profité pour faire un long point du mercato.

Un tournant. Arsenal va vivre un hiver crucial puisque plusieurs dossiers chauds agitent l'écurie londonienne ces dernières semaines. En tête de liste, on retrouve ceux concernant l'avenir de Mesut Özil et de Alexis Sanchez, deux éléments dont les contrats chez les Gunners prennent fin en juin 2018, soit dans six mois. Et comme les deux hommes n'ont pas prolongé à l'heure actuelle, les pensionnaires de l'Emirates Stadium doivent faire face aux sollicitations dont ils font l'objet. Manchester City, qui vient de perdre Gabriel Jesus sur blessure, serait toujours sur le coup afin de recruter le Chilien durant le mois de janvier après l'avoir manqué l'été dernier. Mais à écouter Arsène Wenger, aucun prétendant ne s'est officiellement manifesté pour Sanchez comme pour Özil, mais aussi Jack Wilshere. «Non, nous n'avons été contactés par personne.» L'Alsacien a ensuite assuré qu'un départ de l'un comme de l'autre ne serait pas la fin du monde pour Arsenal. «Cela dépendra des joueurs en fin de contrat en juin. Nous devons prendre cela (en compte) et y répondre. Nous ne les avons pas encore perdus et (si cela devait être le cas) nous réagirons en prenant des joueurs de top qualité. Nous n'avons été contactés par personne (...) Non, je veux qu'ils restent. Pourquoi j'aurais peur?» Wenger en a ensuite rajouté une couche au sujet de Alexis Sanchez, le joueur qui a la plus grosse cote auprès des cadors comme Man City ou Paris. «Ce club a perdu beaucoup de gros joueurs et a bien réagi. Mais vous voulez garder vos meilleurs joueurs.» Ainsi, le technicien tricolore s'est montré très clair concernant les deux stars d'Arsenal. Il a ensuite évoqué les besoins que pourraient avoir les Gunners au cours de ce marché des transferts hivernal. Si cela dépendra bien évidemment des départs, Wenger a précisé que l'écurie londonienne était attentive au marché. «Nous sommes là et nous cherchons à faire certaines choses, oui. Mais quand, c'est très difficile à dire parce que ça ne dépend pas de nous (...) Nous sommes ouverts à chaque poste pour un joueur exceptionnel qui peut nous apporter un plus.» S'il n'a pas évoqué les postes où Arsenal allait se renforcer, il a assuré que son club n'était pas sur la piste menant à David Luiz (Chelsea), ni sur celle menant à Thomas Lemar (AS Monaco). «Je ne veux pas parler d'un nom spécifique pour les transferts de cet hiver, mais les articles à ce propos de ces deux joueurs sont faux», a-t-il lâché.