CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INTER-CLUBS DE NATATION Les benjamins filles et garçons en compétition ce week-end à Oran

Les épreuves du championnat d'Algérie de natation inter- clubs benjamins filles et garçons (bassin de 25 mètres) auront lieu demain et samedi à la piscine semi-olympique de Gdyel (Oran), a-t-on appris avant-hier auprès de la ligue de wilaya de la discipline. Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la ligue de wilaya en collaboration avec la Fédération algérienne de natation (FAN), verra la participation de 491 nageurs dont 218 nageuses de 42 clubs de 11 ligues de wilayas du pays. Cette compétition prévoit le déroulement de trois séances dans 13 spécialités de nage dont le 100 mètres, 200 m et 400 m nage libre, 100 m brasse, 100 m dos, 200 m papillon et les relais 4x50 m quatre nages filles et garçons et nage libre mixte. La première journée sera réservée aux épreuves du 100 m et 200 m dos, 100 m et 400 m nage libre, 200 m papillon, 100 m brasse, 200 m quatre nages filles et garçons et les relais 4x50 m nage libre et 4 nages mixtes.