CLASSEMENT ANNUEL DE JEUNE AFRIQUE L'Algérie 15e sélection africaine en 2017

Dans ce classement de Jeune Afrique, l'Algérie est devancée par plusieurs équipes n'ayant à leur actif ni titre continental ni participation à un Mondial, à l'image de la Guinée (14e), le Zimbabwe (12e) ou l'Ouganda (11e).

La sélection algérienne de football a été positionnée à la 15e place au classement des sélections africaines pour l'année 2017, selon le classement annuel de Jeune Afrique publié hier. Un très modeste rang des Verts qui ont payé les frais de leur parcours catastrophique aussi bien en coupe d'Afrique des nations, déroulée en début 2017 au Gabon, qu'en éliminatoires du Mondial 2018. La sélection algérienne avait été éliminée dès le premier tour de la CAN 2018, alors qu'elle était donnée parmi les favoris pour monter au moins sur le podium. Lors des éliminatoires du Mondial 2018, elle avait terminé bonne dernière de son groupe avec seulement une victoire, remportée de surcroît sur tapis vert face au Nigeria, contre un nul et quatre défaites, dont deux en aller-retour devant la Zambie. Dans ce classement de Jeune Afrique, l'Algérie est devancée par plusieurs équipes n'ayant à leur actif ni titre continental ni participation à un Mondial, à l'image de la Guinée (14e), le Zimbabwe (12e) ou l'Ouganda (11e). L'hebdomadaire panafricain paraissant en France considère l'Algérie comme une des déceptions de l'année 2017. Usée par les changements successifs de coachs (Leekens, Alcaraz et aujourd'hui Madjer), elle a tout raté ou presque. Vainqueur de la CAN 2017, le Cameroun est considéré comme la sélection la plus performante de l'année 2017, quand bien même les Lions Indomptables ont échoué à se qualifier au Mondial russe. Le Sénégal (2e), et le Maroc (3e), tous deux mondialistes, complètent le podium. L'Algérie avait figuré en tête de ce même classement en 2014 grâce à sa participation plus qu'honorable à la Coupe du monde au Brésil de la même année, lorsqu'elle s'était qualifiée pour la première fois de son histoire aux huitièmes de finale, où elle avait obligé le futur champion, l'Allemagne, à recourir aux prolongations pour valider son billet pour les quarts de finale (2-1).