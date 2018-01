CLASSEMENT MONDIAL JUNIORS DE TENNIS Un bond spectaculaire pour les Algériens

L'Algérien le mieux placé dans ce classement reste cependant Youcef Rihane, qui pointe au 171e rang, après un gain de 84 places.

Les tennismen algériens (garçons-filles) ont réalisé un bond spectaculaire au classement mondial «juniors» de la semaine en cours, à leur tête Aymen Ali-Moussa, avec une phénoménale ascension de 607 places.

L'Algérien le mieux placé dans ce classement reste cependant Youcef Rihane, qui pointe au 171e rang, après un gain de 84 places. Mais aussi importante fut-elle, cette progression reste minime par rapport à celles de ses compatriotes Matis Amier (+329 places), Khalil Adel Radjaâ (+336 places), Hamza Reguig (+454 places), Rahim Mohamed Racym (+454 places), Mohamed Ali Abibsi (+487 places) et surtout, Aymen Ali-Moussa, ayant gagné 607 places d'un seul coup. Ces joueurs n'ont disputé aucun tournoi international dernièrement.

Les conditions climatiques étant assez défavorables en cette période hivernale, la compétition a observé un arrêt quasi complet sur l'ensemble des continents, mis à part peut-être quelques tournois en salle.

L'importante ascension des tennismen algériens s'explique par le fait que les joueurs nés en 1999 ont tous quitté le classement de la catégorie juniors, qui les a vu passer en seniors avec l'arrivée de la nouvelle année, ce qui a libéré un nombre considérable de places pour les jeunes Algériens.

D'ailleurs, même chez les filles, l'ascension a été fulgurante, avec notamment Bochra Rehab Mebarki ayant gagné 273 places, Nesrine Troubia (+283 place) et Houria Boukholda (134 places). Mais la N1 reste incontestablement l'Oranaise Lynda Benkaddour, classée 327e mondiale, malgré un gain inférieur de seulement 47 places.

Une ascension plus que bénéfique pour les jeunes Algériens qui, grâce à leur nouveau classement mondial, pourront prétendre à des compétitions plus intéressante qu'un grade 4 ou un grade 5.



Fédération algérienne de tennis

Réunion du Collège technique national ce week-end à Alger

Le Collège technique national de la Fédération algérienne de tennis (FAT) se tiendra les 5 et 6 janvier, au centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger), a indiqué hier l'instance fédérale sur sa page Facebook.

Des thèmes importants seront abordés, à savoir le calendrier national des compétitions, les sélections nationales et les normes de détection des jeunes talents, le plan de développement des jeunes talents, les programmes de préparations des Equipes nationales, la formation des entraîneurs et arbitres et les critères techniques de choix des entraîneurs nationaux. Selon la même source, le collège technique aura également à formuler des propositions et recommandations relatives au plan et programmes techniques et au développement avec des objectifs annuels qui seront appliqués dans la pratique.