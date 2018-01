FC BARCELONE Dembélé prêt à rejouer après une longue absence

Le jeune international français du FC Barcelone Ousmane Dembélé, absent depuis mi-septembre en raison d'une grave blessure, est apte à rejouer, a annoncé le club catalan avant-hier soir. L'attaquant de 20 ans était écarté des terrains depuis le 16 septembre et une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche survenue lors d'un match de championnat contre Getafe. Cette blessure avait été une grosse déception pour le joueur et pour le Barça, qui comptait sur sa jeune recrue pour tenter de digérer le départ fracassant de Neymar au Paris SG. Cet été, Ousmane Dembélé (20 ans) était devenu le joueur le plus cher de l'histoire du championnat d'Espagne en rejoignant le Barça pour 105 millions d'euros plus 42 millions d'euros de bonus, en provenance de Dortmund. Attaquant provocateur et très rapide, Dembélé compte sept sélections en équipe de France. Il doit maintenant confirmer son retour en forme dans l'optique de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).