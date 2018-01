JSM SKIKDA Zerguine (CSC) 3e recrue hivernale

La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, a officialisé avant-hier soir l'arrivée de l'attaquant Youcef Zerguine (CS Constantine), qui s'est engagé avec les «V-noir» pour une durée de 18 mois, a-t-on appris auprès du club skikdi. L'ancien joueur de l'USM Blida et la JS Kabylie, a résilié son contrat avec le CSC, préférant rejoindre la JSMS. Il s'agit de la troisième recrue de la JSMS, après l'arrivée du milieu de terrain du MO Béjaïa, Bentayeb Smaïl et l'arrière-droit du CRB Aïn Fakroun, Bilal Boukaroum qui se sont engagés pour 18 mois. Le staff technique dirigé par le coach Youcef Bouzidi espère recruter un quatrième joueur pour boucler son marché. Côté départs, la JSMS a libéré déjà deux joueurs. Il s'agit de l'ailier Hocine Baleh et de l'attaquant Sofiane Choubani. Au terme de la phase aller du championnat, les Noir et Blanc qui ambitionnent d'accéder en Ligue 1 Mobilis, pointent à la troisième place avec 26 points, à cinq longueurs du leader, l'AS Aïn M'lila. Lors de la 16e journée de la Ligue 2 Mobilis, prévue demain, la JSMS recevra dans son antre du 20-Août 1955, Amel Boussaâda (10e-17 pts).