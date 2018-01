LIGUE 1-SANCTION Harrag écope de quatre matchs dont deux avec sursis

L'USM El Harrach a écopé d'un match à huis clos pour «échauffourées dans les tribunes entre les deux galeries entraînant l'envahissement du terrain provoquant un arrêt momentané de la rencontre» lors du match des 32es de finale de la coupe d'Algérie sur le terrain du NRB Touggourt (0-0, aux tab 4-2), a annoncé avant-hier soir la Ligue de football professionnel sur son site officiel. La même sanction a été infligée à la formation de Touggourt qui a également écopé d'une amende de 70.000 dinars, alors que l'USMH s'est vu infliger 100.000 dinars d'amende. De son côté, le joueur du NA Hussein Dey Chamseddine Harrag a écopé de quatre matchs de suspension dont deux avec sursis en plus d'une amende de 40.000 dinars, a précisé la même source. Le pensionnaire de la division nationale amateur (Gr. Centre) l'IB Lakhdaria a écopé d'un match à huis clos pour «utilisation et jets de fumigènes» en plus d'une amende de 30.000 dinars.