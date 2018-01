LIGUE 2 MOBILIS - 16E JOURNÉE : JSMB-RCR ET ASMO-MOB À L'AFFICHE RCK-CRBAF déjà décisif pour le maintien

Ces deux formations s'affronteront dans un duel direct pour le maintien et là encore, le faux pas ne sera pas permis, au risque de se compliquer davantage la situation dans les abysses du classement.

Les matchs JSM Béjaïa-RC Relizane et ASM Oran-MO Béjaïa seront à l'affiche de la 16e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, au moment où dans le bas du tableau, le RC Kouba (13e) et le CRB Aïn Fakroun (14e) en découdront dans un duel direct pour le maintien. La JSMB, 7e avec 24 points ne compte que deux longueurs de retard sur son futur adversaire, le RC Relizane (3e-26 pts), faisant qu'en cas de victoire, elle passera devant avec la possibilité de concurrencer un peu plus les autres prétendants à l'accession, notamment son frère ennemi, le MO Béjaïa (2e-29 pts), appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l'ASM Orran (8e-22 pts). Le duel JSMB-RCR se jouera sans public, étant donné que le club hôte est sanctionné d'un huis clos. Reste donc à savoir si cette situation influera négativement sur la capacité des Bougiotes à engranger les trois points qu'ils convoitent. De son côté, le leader AS Aïn M'lila, qui reste sur une défaite inattendue à domicile face au mal classé GC Mascara aura beaucoup à se faire pardonner en accueillant à huis clos le WA Tlemcen (11e). La victoire sera plus qu'impérative pour lui, au risque de se faire carrément détrôner par le MOB qui commence à le talonner de très près. Dans le bas du tableau, le RC Kouba et le CRB Aïn Fakroun s'affronteront dans un duel direct pour le maintien et là encore, le faux pas ne sera pas permis, au risque de se compliquer davantage la situation dans les abysses du classement. Autres matchs qui vaudront probablement le détour, JSM Skikda-Amel Boussaâda entre le 3e qui recevra le 10e, ainsi qu'ASO Chlef-GC Mascara, entre le 5e qui accueille le 9e. De chauds duels dont l'issue sera importante pour le classement, car une victoire rapprocherait ces équipes du peloton de tête, alors qu'une défaite les plongerait dans la zone de doute. Le CA Batna, lui s'y trouve déjà, puisqu'il est l'actuelle lanterne rouge de la Ligue 2 Mobilis et il ne sera pas gâté par le calendrier au cours de cette 16e journée, car appelé à recevoir le CA Bordj Bou Arréridj (5e-25 pts) lequel souhaitera probablement profiter de la mauvaise passe que traverse le club des Aurès pour se relancer dans la course aux premiers rôles. Le dernier match inscrit au programme de cette 16e journée opposera le MC Saïda (11e) au MC El Eulma (14e). Un duel direct pour le maintien, dans lequel la réussite d'un bon résultat sera impérative pour chacun de ces deux clubs pour espérer se sauver de la relégation.



Programme des matchs de demain

RCK-CRBAF (15h)

ASAM-WAT (15h, à huis clos)

CAB-CABBA (15h)

JSMS-AB (15h)

MCS-MCEE (15h)

ASMO-MOB (15h)

JSMB-RCR (16h, à huis clos)

ASO-GCM (16h).