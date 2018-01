PRÉPARATION DE LA CAN 2018 DE HANDBALL La liste pour le tournoi du Qatar dévoilée

Le staff technique de la sélection algérienne de handball messieurs a retenu 18 joueurs pour le tournoi international du Qatar, prévu à partir de demain et jusqu'au 11 janvier à Doha, avec la participation du pays hôte, de l'Iran et d'Oman, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). La sélection nationale qui avait effectué un stage de préparation du 23 au 31 décembre en Serbie, en prévision de la coupe d'Afrique des nations 2018, prévue du 17 au 27 janvier au Gabon, ralliera Doha le jeudi 4 janvier, ajoute la FAHB. Pour ce tournoi, le staff technique composé du duo Sofiane Hiouani -Mohamed Seghir Zinedine, a fait appel à deux nouveaux joueurs: Mohamed Amine Belaid qui évolue à El Gharafa (Qatar) et le gardien de but Adel Bousmal (Turquie). En revanche, Djellabi Abderraouf, Zennadi Abdedjallil (CRB Baraki), Rabir Lamine (HBC El Biar), Hamoud Ayat Allah Khomeini (ES Ain Touta) et Machou Adedjallil (Handball Club Kehra - Estonie) ont quitté la sélection nationale. A Libreville, le Sept national évoluera lors du premier tour de la compétition dans la poule A aux côtés du Gabon, de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019. C'est d'ailleurs l'objectif assigné par la Fédération algérienne de handball au nouveau staff technique national.