REAL MADRID Zidane donne son aval pour recruter Kepa

Si Kepa (Athletic Bilbao) est cité depuis plusieurs mois au Real Madrid, le deal devrait être effectif cette semaine. Il ne manquait plus que le feu vert de Zinédine Zidane. Depuis de longues semaines, le nom de Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao, 23 ans) figure dans les pistes chaudes du Real Madrid pour prendre la suite de Keylor Navas. Libre en juin, le jeune portier basque - présenté comme le nouvel Iker Casillas - peut partir dès ce mois de janvier contre un chèque de 20 millions d'euros correspondant à sa clause libératoire actuelle. Florentino Perez ne fait pas de mystère en privé, il souhaite l'activer. Mais le président du Real ne souhaitait rien faire sans l'aval de la cellule sportive et de Zinédine Zidane, lequel a toujours défendu Navas malgré les critiques et les envies de sa direction. Si l'on en croit le journaliste Miguel Angel Diaz qui a révélé l'information dans l'émission El Partidazo de Cadena COPE, une réunion de travail s'est tenue mardi entre Zidane et Perez concernant ce dossier et Zizou aurait donné son aval à la venue de Kepa. Le dossier devrait être finalisé dans les prochaines heures.