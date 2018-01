SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL A Madjer fait appel à 21 joueurs pour le test face au Rwanda

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Rabah Madjer, a fait appel à 21 joueurs locaux en vue du match amical face au Rwanda, le mercredi

10 janvier à Tunis (Tunisie), a annoncé hier la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. La sélection A' entamera dimanche un stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) avant de s'envoler le mardi 9 janvier pour Tunis à bord d'un vol spécial. Cette rencontre intervient deux jours avant les 16es de finale de la coupe d'Algérie, marqués par trois oppositions entre pensionnaires de la Ligue 1. L'équipe nationale A' devait donner la réplique le 23 décembre à son homologue émiratie à Dubaï, avant que la rencontre ne soit annulée en raison de la participation des Emirats arabes unis à la coupe du Golfe, dont elle a atteint la finale, prévue demein face à Oman. De son côté, le Rwanda prépare le championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 au Maroc (12 janvier- 4 février) où il fera partie du groupe C, basé à Tanger, aux côtés de la Libye, du Nigeria et de la Guinée équatoriale.



Liste des joueurs convoqués

Gardiens de but: Faouzi Chaouchi (MC Alger), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad).

Défenseurs: Rachid Ahmed Bouhenna (MC Alger), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Mokhtar Benmoussa (USM Alger), Farouk Chafaï (USM Alger), Mohamed Khouthir Ziti (ES Sétif), Ayoub Abdelaoui (USM Alger), Islam Arous (Paradou AC), Mohamed Walid Bencherifa (CS Constantine).

Milieux: Abdelmoumène Djabou (ES Sétif), Akram Djahnit (ES Sétif), El Habib Bouguelmouna (USM Bel-Abbès), Abdelraouf Benguit (USM Alger), Sid Ali Lamri (CS Constantine), Abdennour Belkheir (CS Constantine), Salim Boukhanchouche (JS Kabylie), Mohamed Benkhemassa (USM Alger).

Attaquants: Ali Lakroum (CR Belouizdad), Farid El Mellali (Paradou AC), Mohamed Lamine Abid (CS Constantine).