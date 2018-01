SÉLECTIONS ALGÉRIENNES DE LUTTE (JUNIORS ET SENIORS) 26 athlètes en stage à Souidania

Les sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) effectueront à partir d'aujourd'hui un stage au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger), en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le staff technique national, composé des entraîneurs Cornel Rusu, Bendjada Maâzouz et Aoune Fayçal (lutte libre), a sélectionné 26 athlètes dont cinq filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu'au 11 janvier. C'est le deuxième stage des sélections algériennes juniors et seniors après celui effectué au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), avec la participation des lutteurs de la sélection marocaine dans le cadre du partenariat signé entre les deux fédérations. Les sélections algériennes de différentes catégories ont entamé le 4 octobre dernier le programme de préparation établi par la direction technique nationale en prévision des prochaines échéances sportives inscrites au titre de cette nouvelle saison, à savoir les Jeux africains de la jeunesse 2018 d'Alger et les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne).