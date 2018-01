LIGUE DE FOOTBALL DE WILAYA DE BÉJAÏA Les présidents des clubs contestent la liste des experts

Par Arezki SLIMANI -

Rien ne va plus à la ligue de football de la wilaya de Béjaïa. Les président de clubs sont mécontents et dénoncent une mesure unilatérale de la FAF.

Après avoir pris connaissance de la liste des experts, rendue publique par la Fédération algérienne de football (FAF) quelques jours seulement après la tenue de l'AGO de la ligue de football de Béjaïa, les présidents des clubs sortent de leur réserve afin de saisir le président de la FAF et lui demander d'annuler cette liste. «Les personnes retenues sur cette liste des experts n'ont pas été proposées officiellement par une autorité de la ligue ou de la wilaya, seules habilitées à proposer des compétences en mesure de remettre de l'ordre et rétablir la confiance, surtout en cette période d'instabilité et de conflits», écrivent plusieurs président de clubs dans cette correspondance. Les présidents frondeurs se sont interrogés sur les personnes derrière cette proposition, précisant que «durant l'AGO du 19/12/2017, l'organe souverain a confié à la DJS, par le biais de ses représentants présents ce jour-là, en l'absence du président de la ligue, la responsabilité de recueillir ou de proposer la candidature des personnes intéressées par cette fonction, dont les dossiers complets seront transmis à la FAF pour la désignation des cinq experts». Or, ils regrettent de constater que «la liste des experts a été arrêtée et diffusée, avant même la date de clôture du dépôt des dossiers auprès de la DJS, fixée pourtant pour le mardi 26 décembre 2017 à 16 h 30». «Pourquoi la FAF n'a-t-elle pas attendu les propositions de la DJS?», s'interrogent-ils encore avant de souligner qu'«il y a infraction à la réglementation, puisque les statuts de la ligue (article 46) et du règlement intérieur (article 31), approuvés par l'AGE du 14 mai 2016, n'ont pas été respectés par la fédération, notamment pour ce qui est des «conditions d'éligibilité aux fonctions de président et membre de ligue». Les présidents de clubs, qui ont signé la correspondance, menacent de boycotter le championnat, demandant que «la liste des experts obéisse aux critères» et doit émaner «d'une autorité compétente et non de personnes externes», que les membres de la ligue actuels soient «exclus de la liste, pour permettre à la structure de se remettre d'aplomb»... Une situation qui «n'augure rein de bon pour l'avenir de la ligue et de la compétition», estiment les présidents de clubs signataires de la correspondance adressée aussi pour information au directeur de la jeunesse et des sports ainsi que le secrétaire général de la ligue de football de Béjaïa.