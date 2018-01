BILAN DE LA PHASE ALLER DE LA LIGUE 1 MOBILIS 56 joueurs ont perçu un salaire de 34.5 millions DA sans jouer

56 joueurs de la Ligue 1 Mobilis ont perçu un salaire total de 34.5 millions DA, sans fouler les terrains lors de la phase aller, selon les statistiques dévoilées par la Ligue de football professionnel (LFP), lors d'une réunion de travail avec les clubs de L1 et L2 à Alger. «Les joueurs qui n'ont pas pris part au championnat durant la phase aller sont au nombre de 56, dont un étranger, soit 13% du nombre total des joueurs exerçant en Ligue 1. Ils ont touché un salaire total de 34.5 millions DA», précise le rapport de la LFP. Selon les statistiques de la LFP, le temps de jeu idéal pour un joueur de Ligue 1 Mobilis est de 90 minutes par rencontre, soit 1 350 minutes de temps de jeu par joueur sur l'ensemble des 15 matchs de la phase aller. Le président de la Ligue, Mahfoud Kerbaj, a estimé que «les clubs doivent revoir leur politique de recrutement et l'octroi de gros salaires aux joueurs». «Nous traversons une période de crise. Il ne faut plus gaspiller des sommes exorbitantes sur des joueurs dont les clubs n'ont pas besoin», a indiqué Kerbadj. Sur un total de 438 joueurs de la Ligue 1, seulement 27 éléments ont participé aux matchs avec un pourcentage de temps de jeu oscillant entre 91% et 100%. A l'issue de la phase aller du championnat d'Algérie, Ligue 1 Mobilis, dont la dernière journée a été disputée le 15 décembre 2017, le CS Constantine avait été sacré champion d'automne avec un total de 31 points. La reprise de la compétition est prévue ce week-end avec le déroulement de la 16e journée.