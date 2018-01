COUPE D'ALGÉRIE DE VOILE (INDIVIDUEL-DAMES) Rezouani et Abdelfateh dominent la 1ère journée

Les véliplanchistes Meriem Rezouani (RSX) et Maissa Abdelfateh (Laser-radial) ont dominé les épreuves de la 1ère journée de la coupe d'Algérie de voile (individuel - dames), disputées jeudi à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger). Dans la spécialité RSX, Rezouani devance au classement l'internationale Katia Belabbes et Fatma Abid, alors que Abdelfateh (Laser-radial) est devant Malia Karsan et Lamia Hamiche. Les épreuves de la coupe d'Algérie se poursuivaient hier dans les deux spécialités avec la participation de

12 véliplanchistes représentants 7 clubs issus de 3 Ligues des wilayas: Alger, Oran et Tipasa.