COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE USMA-CSC fixé au mardi 16 janvier

Le choc USM Alger - CS Constantine comptant pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie se jouera le mardi 16 janvier au stade Omar-Hamadi (16h), selon le programme dévoilé jeudi soir sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Les deux autres affiches entre pensionnaires de Ligue 1 US Biskra - USM El Harrach et JS Saoura - ES Sétif sont fixées respectivement au samedi13 janvier et lundi 15 janvier. Les matchs des 16es de finale seront étalés sur cinq jours (11, 12, 13, 15, et 16 janvier). La commission de la coupe d'Algérie a tenu compte du match amical que doit livrer l'Equipe nationale A', composée de joueurs locaux, le 10 janvier à Tunis face au Rwanda. Initialement, les 16es de finale devaient se dérouler les 12 et 13 janvier. L'USM Alger avec 5 joueurs et l'ES Sétif avec 4 éléments sont les deux clubs les plus représentés dans la liste des 21 dévoilée mercredi par le sélectionneur national Rabah Madjer.