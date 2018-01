ESPÉRANCE DE TUNIS Ali Guechi et Bouhenna ciblés

Toujours sans entraîneur attitré, l'Espérance Sportive de Tunis cherche un nouveau coach et des renforts défensifs. Le club tunisois est tout de même leader invaincu du championnat de Tunisie. En attendant la désignation d'un nouvel entraîneur, Mouine Chaâbani a assuré avant-hier la reprise des entraînements. Ambitieuse, l'EST visera le titre de champion et un parcours à succès en Ligue des champions de la CAF. Afin de renforcer son secteur défensif, l'Espérance vise deux défenseurs algériens, selon les médias tunisiens. Le premier élément se nomme Abdelaziz Ali Guechi. L'ancien joueur du CA Bordj Bou Arréridj, 27 ans, qui évolue à l'AS Gabès depuis la saison dernière (33 matchs, 8 buts en championnat en une saison et demie), s'est fait remarquer en Tunisie. Quant au second, il s'agit du défenseur central du MC Alger, Rachid Bouhenna, 26 ans, titulaire indiscutable au Mouloudia cette saison puisqu'il a joué dans leur intégralité les 15 matchs de la phase aller de Ligue 1.