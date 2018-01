FC BARCELONE La clause inattendue du nouveau contrat de Messi

Prolongé par le FC Barcelone jusqu'en 2021, Lionel Messi aurait pris ses précautions. Face aux derniers événements politiques qui ont secoué la Catalogne, La Pulga aurait inséré une clause bien spéciale dans son contrat. Il a fait patienter la direction du FC Barcelone. Libre de tout contrat en juin 2018, Lionel Messi (30 ans) a longtemps laissé planer le doute quant à sa prolongation de contrat. Une signature qui s'est fait attendre et qui a donné quelques sueurs froides aux dirigeants blaugranas, notamment après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Tout ce petit monde avait finalement été rassuré le 25 novembre dernier, lorsque l'international argentin a finalement officialisé le nouveau bail le liant désormais au club jusqu'en 2021. Mais conserver Messi a un prix, et ce, à tout point de vue. Financièrement parlant, la prolongation du contrat de la Pulga a un coût énorme. El Mundo révélait en effet le 5 décembre dernier que la star sud-américaine avait obtenu diverses primes qui, en plus du salaire, faisaient grimper la note à 350 millions d'euros bruts. Un joli pactole qui ne serait cependant pas la seule grosse concession accordée par le FC Barcelone à son numéro 10. El Mundo, décidément très bien informé sur ce dossier, nous apprend que la situation politique actuelle en Catalogne a également eu des répercussions sur la prolongation du Blaugrana. Pour rappel, le 27 octobre dernier, le Parlement catalan déclarait l'indépendance de la célèbre province de l'État espagnol. Une décision qui lui avait alors attiré les foudres du gouvernement espagnol, forçant le président catalan Carles Puigdemont à s'exiler en Belgique. Une crise politique sans précédent qui est aujourd'hui encore loin d'être terminée puisque les trois partis indépendantistes catalans (Ensemble pour la Catalogne, la Gauche républicaine d'ERC et la CUP) ont obtenu la majorité absolue au Parlement (catalan) en sièges lors des dernières élections régionales organisées en Catalogne le 21 décembre dernier. Autant d'éléments qui auraient donc, selon le journal espagnol, forcé Messi à prendre les devants. L'Argentin se serait engagé par écrit à rester au Barça en cas d'indépendance de la Catalogne, uniquement si le club lui assurait la possibilité d'évoluer au sein des meilleurs championnats européens. En clair, si le Barça quitte la Liga pour des raisons politiques, Messi resterait si le club catalan était reversé en Premier League, en Serie A ou en Ligue 1 par exemple. Un scénario qui paraît encore impensable aujourd'hui, mais le clan Messi ne veut prendre aucun risque. Dans le cas contraire, le quintuple Ballon d'Or serait autorisé à quitter librement la formation, sans avoir à payer sa clause libératoire (700 millions d'euros).