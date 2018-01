FC PORTO Brahimi meilleur passeur de la Liga portugaise

Avec une nouvelle offrande pour Aboubakar, Yacine Brahimi passe en tête des passeurs de la Liga portugaise, et le FC Porto reste à la première place au classement. Yacine Brahimi, qui s'es procuré deux occasions de but contre Feirense, d'abord sur une frappe écrasée après une belle percée plein centre (19'), puis sur une belle frappe sur le côté gauche bien contrée par le gardien (27'). Mais avant, il est à l'origine de l'ouverture du score par Vincent Aboubakar. Après un centre de Corona, Brahimi intercepte au second poteau, contourne son vis-à-vis, provoque le second, avant de trouver le Camerounais au point de penalty, qui se retourne et qui marque. Feirense, qui évoluait à domicile, égalise à la 26e minute, mais Felipe marque le second but du FC Porto à la 76e de la tête. Avec 6 passes, Yacine Brahimi passe en tête à égalité avec Esgaio de Braga. Le FC Porto reste en tête avec 42 points, à la faveur du match nul 1-1 entre le Benfica et le Sporting.