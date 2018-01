JS SAOURA Le Sénégalais Conaté réussit ses essais

Le défenseur sénégalais, Youssoufa El Hadji Conaté, à l'essai à la JS Saoura depuis près de 10 jours, a été finalement retenu par le club de Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris hier de ce dernier. Ce défenseur central de 23 ans a réussi à convaincre par ses qualités le staff technique de la formation du Sud du pays, à sa tête l'entraîneur Foued Bouali, qui avait demandé dès la fin de la phase aller le recrutement d'un joueur évoluant dans l'axe central de l'arrière garde, précise la même source. Conaté devient la deuxième recrue de la JSS au cours de ce mercato d'hiver qui a débuté le 16 décembre dernier et qui prendra fin le 16 du mois en cours. Auparavant, l'équipe avait engagé le gardien de but Mohamed Seddik Mokrani. Le désormais ex-joueur de l'AS Douanes (Div 1, Sénégal), était à l'essai avec deux autres joueurs étrangers, en l'occurrence, les deux attaquants congolais Kassama Siarra et kényan Mohamed Salima Ramadane. Ces deux derniers ont été libérés au bout d'une semaine. La JSS avait terminé la phase aller à la deuxième place avec 27 points, derrière le leader le CS Constantine qui en compte 31. Pour la première journée de la phase retour, prévue pour ce week-end, les protégés de Bouali accueilleront la JS Kabylie.