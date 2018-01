LEICESTER CITY Besiktas veut Slimani en prêt pour 6 mois

A en croire la chaîne de télévision turque NTV Sport l'attaquant algérien Islam Slimani serait dans le viseur du Besiktas. Le club stambouliote, qui piste également le Français Pierre-André Gignac, souhaiterait récupérer le buteur de Leicester City pour un prêt de six mois. Titulaire et buteur avec Leicester lors du dernier match de Premier League face à Huddersfield (3-0), Islam Slimani n'est pas certain de poursuivre l'aventure avec les Foxes. N'entrant pas vraiment dans les plans de Claude Puel, l'attaquant algérien est annoncé partant durant ce mercato d'hiver. Ainsi, le Besiktas d'Istanbul ferait partie des prétendants pour accueillir l'international algérien auteur d'une année 2017 assez morose en club et en sélection.

La Turquie constituerait assurément un bon tremplin pour l'attaquant algérien de 29 ans qui retrouverait du temps de jeu, des sensations, mais aussi un salaire confortable chez un cador du championnat turque. Alors que l'attaquant Cenk Tosun devrait rejoindre Everton pour 28 millions d'euros cet hiver, le Besiktas cherche son successeur et envisage ainsi de se faire prêter Slimani pour une durée de 6 mois. Reste à connaître les prétentions de Leicester dans ce dossier.