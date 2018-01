LEICESTER CITY Mahrez transférable en cas d'offre sérieuse

L'international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, pourrait quitter son club cet hiver en cas d'offre sérieuse avant la clôture du marché des transferts, a rapporté avant-hier France football. «Convoité par plusieurs clubs l'été dernier, Mahrez pourrait quitter Leicester cet hiver en cas d'offre sérieuse. Vers un club plus ambitieux, en Premier League ou ailleurs», a écrit le magazine spécialisé. Récemment, son coach Claude Puel avait déclaré qu'il souhaiterait garder l'international algérien au moment où le joueur est en train d'enchaîner les performances. «J'aime ce joueur (Riyad Mahrez, ndlr) et j'aimerais garder nos meilleurs joueurs. Nous allons lui poser la question. Je suis heureux de composer avec l'équipe de Riyad, Jamie Vardy et d'autres. Je voudrais garder tous mes meilleurs joueurs. C'était un très bon match, une bonne prestation pour Riyad, il sera important de garder le maximum de nos joueurs», avait indiqué Puel lundi soir, à l'issue de la victoire des siens à domicile contre le promu Huddersfield (3-0), pour le compte de la 22e journée du championnat d'Angleterre. L'ancien Havrais continue d'enchaîner les performances cette saison, signant son 7e but en Premier League et le 8e toutes compétitions confondues en plus de 7 passes décisives. Lors du dernier mercato, l'AS Rome avait tout tenté pour l'arracher de la Premier League mais sans succès, car la direction des «Foxes» estimait que l'offre n'était pas suffisante.