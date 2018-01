LIVERPOOL Lemar désigné pour l'après-Coutinho

Lors de ce mercato d'hiver, le FC Barcelone insiste pour le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans, 14 matchs et 7 buts en Premier League cette saison). Après une dernière offre de 150 millions d'euros de la part des Blaugrana (voir ici), un accord serait possible sur ce dossier à l'occasion de ce mois de janvier. Pour remplacer le Brésilien, les Reds pensent encore à Thomas Lemar (22 ans, 13 matchs et 2 buts en L1 cette saison)! Déjà courtisé par le club anglais l'été dernier avec une proposition à 90 millions d'euros, l'ailier de l'AS Monaco a été désigné par les dirigeants de Liverpool comme la grande priorité pour l'aprés-Coutinho et des contacts auraient été renoués selon le média britannique The Mirror. De son côté, l'international tricolore serait séduit par cette idée, mais Monaco le laissera-t-il partir en cours de saison?