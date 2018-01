MC ORAN Chibane presque acquis en attendant Mebarki et Seguer

Le MC Oran tient enfin sa première recrue, en l'occurrence Youcef Chibane qui devrait rejoindre dès demain le club de Ligue 1 en provenance de l'ES Sétif pour six mois à titre de prêt, a-t-on appris vendredi auprès de la formation oranaise. Chibane, avec lequel un accord a été trouvé par le manager général du MCO, Moulay Haddou, ne sera pas le seul attaquant attendu du côté d'El-Bahia. Deux autres joueurs évoluant dans le secteur offensif devraient l'accompagner au Mouloudia la semaine prochaine, précise la même source. Il s'agit de Bilel Mebarki (USM El Harrach) et Mohamed Seguer (MC Alger). Le premier attend toujours sa libération de la Chambre des résolutions des litiges (CRL) de la Fédération algérienne de football, alors que le second négocie encore la résiliation de son contrat avec son club. Le retard accusé par la direction du MCO dans le recrutement de nouveaux joueurs à l'occasion du mercato d'hiver, qui prendra fin le 15 en cours, a suscité la colère dans les milieux de cette formation. Le président du club, Ahmed Belhadj, avait accusé certaines parties de tout faire afin de dissuader les joueurs ciblés à rejoindre son équipe.

Le MCO avait fini à la sixième place la phase aller avec 22 points, distancé de 9 longueurs par le champion d'automne, le CS Constantine qui en compte 31. Pour le retour aux classes, prévu pour ce week-end, les Oranais rendront visite aujourd'hui à la lanterne rouge, l'USM Blida dans le cadre de la 16e journée.