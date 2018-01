MONDIAL 2018 DE KEMPO 27 athlètes algériens en stage à Souidania

La sélection algérienne de Kempo composée de 27 athlètes effectuera un stage de présélection depuis hier et jusqu'au 10 janvier au Centre de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger), en prévision du Mondial 2018 prévu en avril prochain à Budapest (Hongrie).

Le président du Comité national de Kempo, Hichem Ouhlima, a indiqué que ce stage est le second d'une série de quatre regroupements qu'a prévus son instance pour la préparation des athlètes algériens en vue des mondiaux. «Nous allons travailler avec ce groupe d'athlètes (27 dont 7 femmes) jusqu'au Mondial 2018. Nous avons programmé deux autres stages de février à mars, jusqu'au départ pour Budapest», a déclaré Ouhlima.

Le président du Comité national de Kempo a également indiqué que plusieurs athlètes seront en stage permanent jusqu'au Mondial. Il s'agit de Abdelhak Abrous (-70 kg / U21), le champion du monde Nadir Naaman (-85 kg), Saïd Allali (-70 kg), Kenza Iftini (-65 kg), Chebila Ben Chouader (-65 kg) et la Championne du monde dans toutes les spécialités du Kempo, Manel Boulassel (-70 kg). Concernant les objectifs de la sélection nationale au Mondial 2018, Ouhlima espère «améliorer le classement de l'Algérie et décrocher la 1ère place par équipes». Lors du Mondial 2016 disputé en Roumanie, qui avait regroupé 48 nations, l'Algérie avait terminé à la deuxième place derrière le pays organisateur. Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports a donné son accord à la commission nationale de Kempo pour la création d'une Fédération algérienne de la discipline.