NICE Sneijder, direction le Qatar?

Entre Wesley Sneijder (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison) et l'OGC Nice, l'aventure va visiblement tourner court! Recruté l'été dernier, le milieu offensif néerlandais n'aura jamais constitué la bonne pioche espérée, entre blessures et méforme. Un temps annoncé du côté du Los Angeles FC en Major League Soccer, l'ancien joueur de l'Inter Milan se dirige finalement vers le Qatar, indique la radio RMC qui fait état de discussions avancées avec un club de l'Emirat. Le média hollandais De Telegraaf confirme cette information et précise que l'Aiglon disposerait même déjà d'un accord oral avec Al-Gharafa Sports Club, 7e de Qatar Stars League, où il doit signer dimanche un dernier contrat lucratif.