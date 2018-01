OPEN D'AUSTRALIE Serena Williams déclare forfait

L'ex-numéro un mondiale, l'Américaine Serena Williams a déclaré forfait hier pour l'Open d'Australie de tennis, dont elle était tenante du titre, estimant qu'elle n'avait pas le niveau nécessaire après une absence de presque un an pour grossesse. La lauréate de 23 titres du Grand Chelem avait amorcé un retour à la compétition le mois dernier au tournoi-exhibition d'Abou Dhabi et s'était inclinée en trois sets contre la jeune Lettonne Jelena Ostapenko, 7e mondiale et vainqueur de Roland-Garros en juin. Battue 6-2, 3-6, 10/5 dans un troisième set joué sous forme de jeu décisif en 10 points, Williams, 36 ans, avait rassuré sur sa capacité à jouer à haut niveau, même si sa forme restait loin d'être optimale à deux semaines de l'Open d'Australie (15-28 janvier), dernier tournoi qu'elle a joué en 2017. L'Américaine avait remporté pour la septième fois l'Open d'Australie en janvier dernier alors qu'elle était enceinte. Elle a accouché le 1er septembre une petite Alexis Olympia et s'est mariée le 15 novembre avec Alexis Ohanian, 34 ans, cofondateur du site Reddit.«Après avoir joué à Abou Dhabi, j'ai réalisé que bien que j'étais très près, je n'étais pas au niveau où personnellement je voulais être», déclare Serena Williams dans un communiqué. «Mon coach et l'équipe disent toujours: il ne faut disputer un tournoi que si on est préparé à aller jusqu'au bout», ajoute-t-elle. «Je veux jouer, mais je ne veux pas seulement jouer, je veux faire bien mieux que çà et pour y parvenir j'ai besoin de plus de temps», avoue la championne. Et de conclure: «Cela étant dit et bien que je sois déçue, j'ai décidé de ne pas disputer l'Open d'Australie cette année.»