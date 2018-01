REAL MADRID Kepa a passé sa visite médicale

L'arrivée de Kepa Arrizabalaga (23 ans, 14 matchs en Liga cette saison) au Real Madrid se précise. Selon OK Diario et Marca, le gardien de l'Athletic Bilbao a passé une visite médicale avant-hier à Madrid. Le quotidien AS annonce que son contrat est même déjà signé. Le transfert du jeune portier pour 20 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire, ne devrait donc pas tarder à être officialisé.