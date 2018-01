TOUR «TROPICALE AMISSA BONGO» DE CYCLISME La formation algéro-belge "Sovac-Natura4Ever" présente

La formation algéro- belge «Sovac-Natura4Ever», créée le mois de décembre 2017, prendra part à la 13e édition du Tour cycliste 2018 «Tropicale Amassa-Bongo», prévue du 15 au 21 janvier au Gabon, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). La formation algéro- belge «Sovac-Natura4Ever», classée en division UCI Continentale, s'est fortement renforcée avec la présence des coureurs de renoms comme l'Italien David Rebelin et l'Algérien Youcef Reguigui qui courait au sein de la formation World Tour «Dimension Data». Cette équipe est formée de six coureurs: Youcef Reguigui (Algérie), Islam Mansouri (Algérie), Mohamed Bouzidi (Algérie), Evrard Laurent (Belgique), Alexander Geuens (Belgique) et Deriaux Florian (France). Le plateau sera composé de trois équipes issues de l'UCI Continentale Pro, de deux UCI Continentale et de neuf sélections nationales africaines. L'Afrique sera représentée par le Gabon, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie.