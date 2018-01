USM ALGER Abdellaoui rejoint le FC Sion pour 3 ans

L'international algérien Ayoub Abdellaoui s'est engagé pour trois ans en faveur du FC Sion (1ère div en Suisse), à compter du 1er juillet 2018, mais le défenseur de l'USM Alger, pourrait arriver dès cet hiver dans son nouveau club, rapporte mercredi le journal suisse Le Matin. Le défenseur central ou parfois latéral gauche de l'USMA, s'apprête ainsi à vivre sa première expérience internationale à l'étranger, puisque il s'est engagé pour trois saisons avec le club «valaisan», souligne la même source. «C'est un excellent joueur, qui avait évolué sous les ordres de l'entraîneur Pierre-André Schürmann en sélection olympique d'Algérie», commente Christian Constantin, le président du FC Sion, qui tient son premier transfert de l'année. Le transfert de Abdellaoui, deviendra effectif à compter du 1er juillet 2018, mais il n'est pas impossible qu'Ayoub débarque cet hiver déjà en Valais, si les deux parties parvenaient à trouver un arrangement financier - le joueur possède encore six mois de contrat avec le club algérois. Joueur polyvalent et combatif sur le terrain, l'Usmiste (1m87), a disputé 55 matchs de championnat sous les couleurs de l'USM Alger, club avec lequel il a fêté le doublé coupe-championnat en 2016. Avec la sélection algérienne, le jeune défenseur (24 ans), avait atteint en 2015 la finale de la coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans, finale qu'il avait perdue contre le Nigeria 2-1, Il compte aussi deux récentes sélections en équipe A, désormais entraînée par Rabah Madjer, qui est assisté par le duo Meziane Ighil et Djamel Menad. Abdelaoui figure dans la liste des 21 joueurs locaux retenus par le sélectionneur national Rabah Madjer pour le match amical contre le Rwanda le 10 janvier à Tunis. Le FC Sion occupe la dernière place du classement du championnat suisse avec 17 points après 19 journées disputées, tandis que la première place est occupée par le club Young Boys Berne avec 40 unités.