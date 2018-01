LIGUE 1 MOBILIS - 16E JOURNÉE:NAHD-CSC, PAC-USMA ET MCA-USB Le leader poursuivi à Alger

Par Saïd MEKKI -

L'attaquant Meziane saura-t-il surpasser la défense paciste?

Pour la suite de la 16e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, cinq rencontres sont au menu, avec trois belles affiches importantes qui se dérouleront à Alger.

Il s'agit du déplacement du leader, le CSC, chez le Nasria, alors que les deux poursuivants du MCA et de l'USMA joueront à domicile devant respectivement l'USB et le PAC. Le NA Hussein Dey se trouvera aujourd'hui dos au mur en recevant le leader actuel, le CS Constantine, où il doit effacer ses deux derniers matchs perdus contre l'équipe des Sanafir. En effet, les joueurs du coach Dziri ont perdu le match aller en championnat face au CSC avant d'être éliminés il y a une semaine par cette même formation constantinoise. Les fans des Sang et Or attendent donc avec impatience une victoire aujourd'hui pour, d'une part, reprendre confiance et d'autre part, remonter au classement tout en se rachetant. Seulement du côté des Sanafir, on ne parle aussi que de victoire, une troisième. D'ailleurs le coach Amrani lui-même a indiqué que «nous allons rencontrer une équipe qui fera tout pour gagner la partie et prendre sa revanche, mais nos joueurs sont décidés à bien entamer la phase retour avec une victoire». Du côté des Sang et Or, Dziri Bilal n'a pu bien préparer sa séance d'entraînement de jeudi dernier au stade du 20-Août 1955 puisqu'en se pointant sur la pelouse, il a été contraint de partager le terrain avec le RC Kouba qui se trouvait déjà sur place. La faute incombe aux responsables du stade qui ont programmé les deux séances en même temps! Il est évident que Dziri est dans tous ses états lui qui veut coûte que coûte ne point rater cette troisième rencontre face au CSC pour éviter à son équipe de tomber dans le doute. Les joueurs du coach Amrani se doivent donc d'être très concentrés face à cette équipe de Dziri décidée à ne pas rater l'occasion de jouer à domicile pour glaner les trois points de la victoire. En tous les cas, pour les puristes, ce match reste ouvert à tous les pronostics les forces en présence sont bien équilibrées. Le derby algérois fera certainement le plein de l'exigu stade Omar-Hamadi de Bologhine avec cette empoignade entre deux équipes qui pratiquent du beau football. D'une part l'Académie du Paradou qui, comme son nom l'indique, allie bien la technique à la science devant une équipe de l'USM Alger dont l'expérience et la richesse de sa composante est bien redoutable. Les Rouge et Noir, invaincus en six matchs toutes compétitions confondues, espèrent rester sur leur dynamique de succès face à un adversaire accrocheur. Quant au Paradou, qui reste sur une victoire face au CS Constantine, il voudrait aussi garder cette dynamique. Ce match, qui s'annonce ben captivant s'annonce tout autant difficile pour les deux teams et où les fans des deux équipes veulent se «régaler» d'un beau football que les composantes des deux équipes savent bien faire. Reste à savoir s'ils le concrétiseront sur le terrain?.... Hamdi, le coach des Rouge et Noir, est bien catégorique en déclarant: «Je ne veux pas tomber une deuxième fois face au Paradou» allusion faite à cette élimination en coupe d'Algérie par cette même équipe bien coriace du Paradou. De son côté, le CR Belouizdad, qui vient de connaître la venue de son nouveau coach, le Marocain Rachid Taoussi, sera mis à rude épreuve aujourd'hui en déplacement à Sidi Bel Abbès pour y rencontrer l'équipe locale, l'USMBA, qui l'attend de pied ferme. Le CR Bélouizdad qui reste sur une lourde défaite face au DRB Tadjenanet, veut bien tenter de créer la surprise de battre l'USMBA, difficile à manier sur son propre terrain. D'ailleurs, le coach Taoussi enregistre avec satisfaction la présence de l'ensemble de ses joueurs et il aura donc l'embarras du choix quant à son «Onze» rentrant pour ce match qui s'annonce très difficile. L'attaquant Bouguelmouna estime que «nous n'avons pas d'autre choix que de tenter de gagner ce match pour remonter au classement et pourquoi pas atteindre le podium puisque nous ambitionnons de gagner tous nos matchs à domicile...». Voilà qui indique parfaitement les objectifs des joueurs du coach Taoussi. Quant au latéral droit de l'USMBA, Zerrouki, il pense que «le CRB traverse une mauvaise période, mais cela ne sera pas une mince affaire que de gagner devant cette équipe capable de poser des problèmes. En tout cas, une chose est sûre, conclut le joueur de Bel Abbès «Nous avons bien des atouts à faire valoir...». Deux autres matchs sont au programme d'aujourd'hui: il s'agit du match MC Alger-US Biskra où les faveurs du pronostic vont bien évidement aux Vert et Rouge décidés à ne pas rater l'occasion de jouer devant leur public pour lui offrir une première victoire de la phase retour décisive devant une équipe de Biskra qui traverse une mauvaise passe. Enfin, le dernier match opposera l'USM Blida au MC Oran dans un match où la défaite est bel et bien interdite pour les gars de la ville des Roses qui jouent à domicile. Le coach de l'USMB, Sebaâ affiche sa détermination à ne pas rater ce match en indiquant que «je vais utiliser tous les atouts face au MCO...». Pour le jeune joueur du MCO, Frifer, «on ira à Blida avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat. Avec la volonté des joueurs et la particularité de notre équipe de mieux jouer à l'extérieur, nous avons donc de l'espoir pour ramener un bon résultat de notre déplacement à Blida», a conclu le jeune espoir du MCO. Les Blideéns sont donc bien avertis...