ANGLETERRE Mourinho détruit Conte

Piqué à vif après les dernières déclarations de l'Italien, le Portugais a répondu en conférence de presse après la rencontre des Red Devils face à Derby County.

«Je pense qu'il doit regarder comment il était dans le passé. Mais peut-être qu'il parlait de lui-même. Parfois, quand quelqu'un oublie ce qui s'est dit dans le passé sur son comportement, je me dis qu'il y a, je ne connais pas le nom, mais 'demenza senile'' (démence sénile en italien, Ndlr). Il s'agit d'une personne qui continue à regarder ici. Vous comprenez? Il est parti, mais il continue à regarder ici.» Tels étaient les propos de Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea, au sujet de son homologue José Mourinho vendredi après-midi en conférence de presse. Des déclarations qui sont visiblement mal passées auprès du principal intéressé... Effectivement, alors que les Mancuniens se sont imposés 2-0 face à Derby County en coupe d'Angleterre, c'était surtout la réaction du Special One qui était attendue. Et le Portugais n'a pas déçu en conférence de presse d'après match...«Je ne lui en veux pas, je crois que la presse doit lui demander pardon, ainsi qu'à moi. La question qui lui est posée est erronée et qu'il a donc eu une réaction hors de contrôle. [...] Je n'en veux pas à Conte, je comprends sa réaction», a déclaré le Portugais, plutôt compréhensif dans un premier temps, avant d'enchaîner... «Je n'ai pas besoin que l'entraîneur de Chelsea me dise que j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs dans le passé. Désormais, je me contrôle davantage. Cela ne signifie pas que ma passion n'est pas la même. Je vais sûrement faire des erreurs dans le futur. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne vais jamais me faire suspendre pour avoir truqué des matches», a-t-il lancé, en référence à l'affaire de match truqués remontant à 2011 - avec Sienne - dans laquelle le tacticien est impliqué. Bonne ambiance...