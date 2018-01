BORUSSIA DORTMUND Aubameyang vers la Chine pour 72 millions d'euros

Régulièrement associé au Real Madrid ces dernières années, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement quitter le Borussia Dortmund pour débarquer en Chine l'été prochain, avec une opération estimée à 72 millions d'euros. «Le Real Madrid? Je n'ai plus tellement cette envie. Je n'y pense plus trop, je ne me prends pas la tête. Après, si j'atteins cet objectif, j'en serai très heureux. Mais ce n'est pas une fixette», expliquait Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans) fin décembre sur la piste Real Madrid. L'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, auteur de 13 buts en 15 matchs de Bundesliga cette saison, serait finalement proche d'un gros transfert... pour la Chine! Selon le média chinois Sina Sports, relayé par Mundo Deportivo ce samedi, Pierre-Emerick Aubameyang devrait rejoindre le club de Gouangzhou Evergrande l'été prochain, la formation chinoise entraînée par Fabio Cannavaro. En effet, le Borussia Dortmund et le club asiatique auraient trouvé un accord à hauteur de 72 millions d'euros pour l'ancien buteur de l'ASSE, qui devrait signer un contrat très juteux avec Gouangzhou.