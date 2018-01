CHALLENGE NATIONAL DE CROSS-COUNTRY «LA RÉVOLUTION» Plus de 680 coureurs au rendez-vous à Djelfa

Plus de 680 coureurs (garçons et filles), issus de 22 wilayas et représentant

48 clubs, ont pris part, hier à Djelfa, au coup d'envoi du Challenge national de cross-country «La Révolution», abrité par le parcours de la forêt «Sin Elba», à environ 5 km à l'est du chef-lieu de wilaya.

Dans son allocution, en marge de l'ouverture de cette 11e édition de la course à laquelle ont pris part les autorités locales et des membres de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), le directeur de l'organisation sportive à la FAA, Achour Chawki a estimé que ce challenge était une «réussite», grâce à la «bonne organisation» assurée par la Ligue de wilaya.

Il a expliqué que l'absence des grandes figures nationales de la discipline était due à leur présence actuellement à Sétif dans le cadre d'un stage de préparation pour le championnat d'Afrique, prévu en mars prochain à Chlef.

Cette 11e édition porte le nom de l'artiste défunt Ahmed Ben Bouzid, plus connu sous le nom de Cheikh Atallah, «en hommage à ses qualités d'artiste et son amour pour le sport», a indiqué le président de la Ligue de wilaya d'athlétisme, Laâdli Abdelaziz.