COUPE D'ALGÉRIE DE VOILE (INDIVIDUEL-DAMES) Rezouani et Hamiche remportent le trophée

Les véliplanchistes Meriem Rezouani (RSX) et Lamia Hamiche (Laser-radial) ont remporté la coupe d'Algérie de voile (individuelle - dames), de leurs spécialités respectives, à l'issue des épreuves disputées jeudi et vendredi à Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger). Dans la spécialité RSX, Rezouani (club nautique El Marsa, Alger) devance au classement l'internationale Katia Belabbès (Sahel El Marsa, Alger) et Fatma Abid (Cap Falcon, Oran). En laser-radial, Hamiche (Espérance El Marsa, Alger) devance sur le podium, Maissa Abdelfateh (Club Alger-Plage) et Malia Karsan (Club de Tipasa). Les épreuves de la coupe d'Algérie (individuelles - dames) ont enregistré la participation 12 véliplanchistes, six dans chaque spécialité, représentant sept clubs issus de trois ligues de wilayas: Alger, Oran et Tipasa.