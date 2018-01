L'ASAM TRÉBUCHE À DOMICILE La JSMS et le MOB mettent la pression

L'AS Aïn M'lila a conservé son poste de leader de la Ligue 2 Mobilis malgré son nul à domicile contre le WA Tlemcen (1-1), en match disputé avant-hier pour le compte de la 16e journée, marquée également par la défaite de son dauphin le MO Béjaïa à Oran, au moment où dans le bas du tableau, le RC Kouba a réussi une très bonne opération dans la course au maintien, en disposant de son concurrent direct, le CRB Aïn Fakroun (1-0). Les choses avaient pourtant relativement bien démarré pour le leader, qui, malgré le huis clos avait trouvé le chemin des filets dès la 38e minute, par l'intermédiaire de Slimani. Mais à quelques encablures du coup de sifflet final, le WAT a obtenu un penalty, qui fut transformé par Boughalia (86'). Un précieux point pour les Zianides, grâce auquel ils se maintiennent à la 10e place du classement général, ex aequo avec l'Amel Boussaâda, le MC Saïda et le RC Kouba, avec 17 points chacun. Pour sa part, le MO Béjaïa, dauphin à deux points, a perdu chez l'ASM Oran, car dans le cas contraire, ce dernier aurait sans doute continuer à le titiller de très près, voire le rejoindre carrément en tête du classement. Une défaite dure à accepter pour les Crabes, car ayant tenu bon pendant 88 minutes, avant de s'effondrer sur un penalty de Boutiche (1-0). Un revers d'autant plus amer qu'il permet à la JSM Skikda, victorieuse (1-0) de l'Amel Boussaâda grâce à son vétéran Tayeb Berramla (63'), de rejoindre les Crabes à la 2e place du classement général avec 29 points. De son côté, le CA Bordj Bou Arréridj a frappé un grand coup ce vendredi, en allant gagner (1-0) chez l'actuelle lanterne rouge, le CA Batna. Une victoire assurée par Niati, pile à l'heure de jeu, et qui propulse les Criquets au pied du podium, a égalité avec l'ASO Chlef, avec 28 points chacun. Soit à quatre longueurs seulement du leader. L'ASO Chlef a confirmé son invincibilité à domicile en battant le GC Mascara 2-0, grâce à Soltani (12') et Belhaoua (47'). Le club du Cheliff se positionne ainsi au pied du podium. A l'instar du CABBA, de la JSM Skikda et de l'ASO Chlef, la JSM Béjaïa a remporté une importante victoire au cours de cette 16e journée, grâce à laquelle elle préserve intactes ses chances d'accession. Les hommes de Mounir Zeghdoud ont engrangé les trois points de la victoire grâce à une réalisation de Ouanès (54'), qui propulse son équipe à la 6e place, avec 27 unités. Les autres bonnes opérations du jour sont à mettre à l'actif des clubs du bas de tableau, qui grâce aux points récoltés au cours de cette 16e journée se relancent bien dans la course au maintien, comme cela a été le cas pour le RC Kouba, ayant dominé le CRB Aïn Fakroun (1-0), dans un duel direct entre le 13e qui accueillait le 14e. Une importante victoire pour le Raed, assurée dès la 33e par Benayache, et qui permet aux Vert et Blanc de se hisser à la 10e place avec 17 points. Outre le RCK, le MC El Eulma a réussi une bonne opération dans le bas du tableau, en revenant avec un précieux point de son périlleux déplacement chez le MC Saïda (0-0). Mais il reste néanmoins premier club relégable, avec 14 unités.