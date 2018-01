LEICESTER CITY Mahrez à Liverpool, c'est chaud

Toujours plus proche de rejoindre le FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait voir son prochain départ être comblé de belle manière par Liverpool. En effet, si Thomas Lemar (Monaco) fait partie des cibles potentielles pour prendre la succession du Brésilien, L'Equipe nous informe que les dirigeants des Reds pourraient mettre le paquet pour Riyad Mahrez (26 ans, 22 matchs et sept buts en Premier League cette saison). Auteur d'une excellente première partie de saison, l'ailier de Leicester n'a jamais caché son désir de franchir un cap en rejoignant une formation bien plus huppée, dès cet hiver si possible. Malgré la volonté de Claude Puel de conserver son joueur, les dirigeants des Foxes ont promis de laisser filer l'Algérien si une offre d'environ 50 millions d'euros parvenait jusqu'à leur bureau. Une somme que Liverpool, qui pourrait récupérer 160 millions d'euros avec le départ de Coutinho, n'aurait aucun mal à débourser. Mahrez, considéré comme le meilleur joueur algérien, avec Mohamed Salah (Egypte), tout juste sacré Joueur africain de l'année 2017, et Sadio Mané (Sénégal), on en salive déjà. L'été dernier, le natif de Sarcelles avait communiqué publiquement son envie de quitter Leicester, mais était finalement resté du côté du King Power Stadium. Si le club dirigé par Claude Puel reste bien placé en première partie de tableau, les sirènes de Anfield pourraient tenter Mahrez, qui aurait en plus la possibilité de disputer la Ligue des champions puisqu'il n'a pas joué en Europe cette saison. Un gros point en sa faveur, notamment face à Thomas Lemar. On devrait donc en savoir plus dans les prochaines semaines...