REAL MADRID Benzema en route vers l'Italie?

D'après la presse italienne, le Real Madrid pourrait organiser le transfert de Karim Benzema afin de mettre la main sur un nouveau buteur. Le départ de Karim Benzema est une rengaine qui tourne depuis deux à trois saisons. Mais avec Zidane sur le banc, le Français n'a pas grand-chose à craindre. Les deux hommes s'apprécient et Zizou est le garant de sa place dans l'effectif. Oui mais voilà, l'institution Real Madrid a des envies de nouveautés et veut des nouveaux visages. En attaque, notamment. Pour la Gazzetta dello Sport, un deal serait en train de se dessiner entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Au coeur de cette opération atypique: Mauro Icardi. Les Merengue veulent absolument l'Argentin. Et pour convaincre l'Inter Milan de lâcher sa pépite, Karim Benzema pourrait servir de monnaie d'échange, avec un peu d'argent au bout. Dès cet hiver?