USM EL HARRACH Hamadi Dhaou a démissionné

Hamadi Dhaou n'est plus l'entraîneur de l'USM El Harrach. Après avoir résisté durant plusieurs semaines aux innombrables problèmes qui minent le club, le technicien tunisien a décidé de quitter le club algérien en offrant sa démission à l'issue du match de la 16e journée face à l'ES Sétif. Le Tunisien, qui se sentait pleinement harrachi, selon ses dires et qui a longtemps résisté aux nombreux problèmes qui ont entravé son travail (joueurs impayés...), a finalement jeté l'éponge aujourd'hui. Le désormais ex-entraîneur de l'USMH avait annoncé à ses joueurs sa décision de quitter le club, avant même la rencontre face à l'ESS disputée aujourd'hui (0-0). Apprécié par les supporters harrachis notamment pour son implication, Dhaou quitte le club qu'il avait rejoint début octobre 2017 après trois mois de fonction. L'USMH occupe provisoirement la 14e et première place de relégable, en attendant le déroulement de la suite de la 16e journée de Ligue 1.